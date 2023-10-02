ЭСК рассмотрит пять эпизодов матча между «Ростовом» и «Уралом»

Руководство экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) сформировало повестку ближайшего заседания по спорным эпизодам в матчах десятого тура национального чемпионата.

ЭСК рассмотрит пять эпизодов игры «Ростов» — «Урал». По обращению екатеринбургской команды — три момента и два — по просьбе клуба из Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

«Ростов» в большинстве сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Команда Валерия Карпина отыграла два гола. На матче работала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

Один мяч «Ростова» был забит с пенальти, отличился Максим Осипенко. Екатеринбургский клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления в конце второго тайма Андрея Егорычева.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью сразу после игры, а также на послематчевой пресс-конференции. 46-летний белорусский специалист просто молчал в ответ.

Ранее сообщалось, что президент «Урала» Григорий Иванов принял сторону Гончаренко, который молчанием ответил на все вопросы журналистов.