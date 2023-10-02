Мудрик забил дебютный мяч за «Челси» только в 24-м матче

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик наконец-то смог открыть счёт забитым мячам за лондонскую команду.

22-летний хавбек сборной Украины отличился в лондонском дерби в рамках седьмого тура чемпионата Англии по футболу с «Фулхэмом». Для этого ему понадобилось 24 матча после перехода из донецкого «Шахтёра» в январе 2023 года.

Трансфер Мудрика в «Челси» составил €100 млн. Контракт полузащитника с синими рассчитан до 30 июня 2031 года.

Последним украинцем, забивавшим за «Челси», был Андрей Шевченко в 2008 году.

Ранее сообщалось, что трансфер Мудрика в «Челси» вошёл в топ-10 худших в АПЛ по версии Goal.