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Трансфер Мудрика в «Челси» вошёл в топ-10 худших в АПЛ по версии Goal

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Переход украинского полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси» вошёл в число 10 худших трансферов сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии портала Goal.com.

22-летний украинец перешёл в лондонский клуб зимой 2023 года за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник отдал две результативные передачи в 14 матчах за синих во всех турнирах.

Возглавил список худших трансферов АПЛ переход бразильского нападающего Ришарлисона из «Эвертона» в «Тоттенхэм» за 58 миллионов евро.

Второе место занимает трансфер защитника Марка Кукурелья из «Брайтона» в «Челси» (65,3 млн евро), третье — трансфер полузащитника Кэлвина Филлипса из «Лидса» в «Манчестер Сити» (49 млн евро).

Ранее Мудрик подвергся критике в Англии за скандальное видео с пожилым мужчиной из спортзала.

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