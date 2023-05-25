Мудрик подвергся критике в Англии за скандальное видео с пожилым мужчиной из спортзала

Украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика раскритиковали в Англии за скандальное видео из спортзала.

Игрок опубликовал ролик с пожилым мужчиной, с которого сползли штаны.

На видео отреагировал фитнес-тренер Джоуи Суолл.

«И всё ради внимания, правда? Да что с тобой не так? Ты профессиональный футболист. Действительно хочешь представлять свою команду вот так?» — написал Суолл в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Мудрик забил десять мячей и отдал десять результативных передач в 34 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с синими рассчитан до 30 июня 2031 года.

Ранее сообщалось, что футболисты «Челси» шокированы отношением владельца клуба к украинцу Мудрику.