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Мудрик подвергся критике в Англии за скандальное видео с пожилым мужчиной из спортзала

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Украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика раскритиковали в Англии за скандальное видео из спортзала.
Мудрик подвергся критике в Англии за скандальное видео с пожилым мужчиной из спортзала
  • Gettyimages.ru

Игрок опубликовал ролик с пожилым мужчиной, с которого сползли штаны.

На видео отреагировал фитнес-тренер Джоуи Суолл.

«И всё ради внимания, правда? Да что с тобой не так? Ты профессиональный футболист. Действительно хочешь представлять свою команду вот так?» — написал Суолл в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Мудрик забил десять мячей и отдал десять результативных передач в 34 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с синими рассчитан до 30 июня 2031 года.

Ранее сообщалось, что футболисты «Челси» шокированы отношением владельца клуба к украинцу Мудрику.

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