Daily Mail: футболисты «Челси» шокированы отношением владельца клуба к украинцу Мудрику
- Gettyimages.ru
- © Jacques Feeney/Offside
Как сообщает Daily Mail, перед матчем чемпионата Англии со столичным «Кристал Пэлас» владелец «Челси» впустил 22-летнего украинца и его представителей в раздевалку.
По информации источника, решение Боули шокировало футболистов лондонского клуба, которые считают раздевалку «священным» местом.
В нынешнем сезоне Мудрик забил десять мячей и отдал десять результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с синими рассчитан до 30 июня 2031 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл мадридскому «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов.