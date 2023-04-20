Daily Mail: футболисты «Челси» шокированы отношением владельца клуба к украинцу Мудрику

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Игроки лондонского «Челси» были шокированы решением владельца клуба Тодда Боули допустить представителей украинского полузащитника Михаила Мудрика в раздевалку команды.
Daily Mail: футболисты «Челси» шокированы отношением владельца клуба к украинцу Мудрику
  • Gettyimages.ru
  • © Jacques Feeney/Offside

Как сообщает Daily Mail, перед матчем чемпионата Англии со столичным «Кристал Пэлас» владелец «Челси» впустил 22-летнего украинца и его представителей в раздевалку.

По информации источника, решение Боули шокировало футболистов лондонского клуба, которые считают раздевалку «священным» местом.

В нынешнем сезоне Мудрик забил десять мячей и отдал десять результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с синими рассчитан до 30 июня 2031 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл мадридскому «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов.

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