Daily Mail: футболисты «Челси» шокированы отношением владельца клуба к украинцу Мудрику

Игроки лондонского «Челси» были шокированы решением владельца клуба Тодда Боули допустить представителей украинского полузащитника Михаила Мудрика в раздевалку команды.

Как сообщает Daily Mail, перед матчем чемпионата Англии со столичным «Кристал Пэлас» владелец «Челси» впустил 22-летнего украинца и его представителей в раздевалку.

По информации источника, решение Боули шокировало футболистов лондонского клуба, которые считают раздевалку «священным» местом.

В нынешнем сезоне Мудрик забил десять мячей и отдал десять результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с синими рассчитан до 30 июня 2031 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл мадридскому «Реалу» и вылетел из Лиги чемпионов.