Гуменник удостоен звания мастера спорта международного класса

Министр спорта Олег Матыцин подписал приказ о присвоении званий мастеров спорта международного класса 14 атлетам.

В их число попал победитель финала Гран-при России по фигурному катанию 2023 года Пётр Гуменник из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Минспорта.

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» состоялись контрольные прокаты сборной России. Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Спортсмену пришлось поменять программу, над которой он работал четыре месяца.

21-летний фигурист, помимо золота Гран-при, завоевал серебро чемпионата России (2023).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала решение Гуменника откатать короткую программу под кавер Rammstein.