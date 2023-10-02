Тарасова поддержала решение Гуменника исполнять программу под кавер Rammstein

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала решение вице-чемпиона Петра Гуменника откатать короткую программу под кавер Rammstein.

«Это хороший выход из ситуации. Очень хорошая музыка. Он правильно делает, что оставляет именно эту короткую программу. Петя о ней мечтал, они её поставили, пусть катает», — цитирует Тарасову РИА Новости.

21-летний россиянин — серебряный призёр чемпионата России 2023 года и победитель финала Гран-при России — 2023.

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» состоялись контрольные прокаты сборной России. Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Ему пришлось поменять программу, над которой он работал четыре месяца.

2 октября стало известно, что Гуменник будет выступать под русскоязычный кавер песни Rammstein.

Ранее сообщалось, что Кремль не следит за ситуацией вокруг программы Гуменника под Rammstein.