Тарасова поддержала решение Гуменника исполнять программу под кавер Rammstein
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«Это хороший выход из ситуации. Очень хорошая музыка. Он правильно делает, что оставляет именно эту короткую программу. Петя о ней мечтал, они её поставили, пусть катает», — цитирует Тарасову РИА Новости.
21-летний россиянин — серебряный призёр чемпионата России 2023 года и победитель финала Гран-при России — 2023.
16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» состоялись контрольные прокаты сборной России. Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Ему пришлось поменять программу, над которой он работал четыре месяца.
2 октября стало известно, что Гуменник будет выступать под русскоязычный кавер песни Rammstein.
Ранее сообщалось, что Кремль не следит за ситуацией вокруг программы Гуменника под Rammstein.