Чернышенко и Левитин возглавили оргкомитет Игр стран БРИКС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об образовании организационного комитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС в 2024 году.

Сопредседателями комитета назначены вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин. Заместителями сопредседателя стали министр спорта Олег Матыцин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в состав оргкомитета вошли 20 человек, в их числе первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, заместитель главы МЧС России Алексей Серко.

Министерству спорта совместно с заинтересованными органами исполнительной власти, организациями и правительством Республики Татарстан поручено разработать и представить на утверждение план мероприятий по подготовке и проведению Игр стран БРИКС. Министерству иностранных дел поручено обеспечить выдачу виз участникам и гостям мероприятия.

Игры стран БРИКС должны пройти в Казани с 12 по 23 июня. Соревнования не будут альтернативными и не нарушат международный спортивный календарь.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что команда может принять участие в турнире стран БРИКС в Катаре.