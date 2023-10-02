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Молодёжная сборная России по футболу сыграет матчи с бразильскими клубами

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Генеральный директор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что молодёжная сборная России по футболу в октябре проведёт товарищеские матчи в Бразилии с местными клубами.
Молодёжная сборная России по футболу сыграет матчи с бразильскими клубами
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

«Это будет не туристический променад в Бразилию. А это будет поездка в составе молодёжной сборной России. Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев вызван в молодёжную сборную России (игроки до 21 года)», — написал Мелик-Гусейнов в своём Telegram-канале.

По его словам, россияне проведут контрольные встречи с молодёжными командами «Сантоса», «Палмейраса», «Ред Булла» и «Ска Бразил». Сбор в Бразилии пройдёт с 10 по 17 октября.

Российская молодёжка в июле в товарищеском матче проиграла белорусскому «Торпедо‑БелАЗ» (0:1), а в сентябре нанесла поражение сборной Узбекистана (2:0).

Ранее сообщалось, что сборные Литвы не будут играть с российскими юниорскими командами на международных соревнованиях.

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