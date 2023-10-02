Булыкин считает, что Сергееву будет трудно стать основным нападающим сборной России
- РИА Новости
«Считаю, что ему будет тяжеловато стать основным выбором для сборной. Для этого необходимо забивать на регулярном уровне и бороться во многих игровых ситуациях. Однако он мог бы стать хорошим вторым нападающим: Иван умеет оказаться в правильном месте внутри штрафной и делает это в нужное время. Такой забивной нападающий нужен всегда», — заявил Булыкин RT.
Ранее Булыкин прокомментировал заявку сборной по футболу на предстоящие октябрьские сборы.