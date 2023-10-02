Булыкин заявил, что Джикия обязан быть в сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал заявку сборной по футболу на предстоящие октябрьские сборы.

«Считаю, что вызов сразу трёх защитников из «Крыльев Советов» является вполне заслуженным. Тренерский штаб вполне успевает следить за всеми матчами РПЛ и отмечать хорошую игру футболистов. Не знаю, правда, где они смогли разглядеть Джикию, но я уверен, что он обязан быть в сборной России. У наставников всегда есть свои любимчики, и они вызывают их, несмотря ни на что, чтобы показать им свою веру в них. Карпин знает, на что он способен, и приглашает его по старой памяти. Конечно, некоторые могут сейчас начать придираться к фамилиям, но в конечном счёте только результат имеет значение. Если Алексей Миранчук выйдет в матче и сумеет забить, а Георгий при этом будет на поле с капитанской повязкой и команда победит, значит, все решения были верными», — заявил Булыкин RT.

Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал заявку сборной России по футболу на предстоящие октябрьские сборы.