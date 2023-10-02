Булыкин заявил, что Джикия обязан быть в сборной России
- РИА Новости
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«Считаю, что вызов сразу трёх защитников из «Крыльев Советов» является вполне заслуженным. Тренерский штаб вполне успевает следить за всеми матчами РПЛ и отмечать хорошую игру футболистов. Не знаю, правда, где они смогли разглядеть Джикию, но я уверен, что он обязан быть в сборной России. У наставников всегда есть свои любимчики, и они вызывают их, несмотря ни на что, чтобы показать им свою веру в них. Карпин знает, на что он способен, и приглашает его по старой памяти. Конечно, некоторые могут сейчас начать придираться к фамилиям, но в конечном счёте только результат имеет значение. Если Алексей Миранчук выйдет в матче и сумеет забить, а Георгий при этом будет на поле с капитанской повязкой и команда победит, значит, все решения были верными», — заявил Булыкин RT.
Ранее заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал заявку сборной России по футболу на предстоящие октябрьские сборы.