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Гаджиев: Карпин хотел поддержать Алексея Миранчука, пригласив его в сборную России

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал заявку сборной России по футболу на предстоящие октябрьские сборы.
Гаджиев: Карпин хотел поддержать Алексея Миранчука, пригласив его в сборную России
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Могу сказать, что вызов Горшкова и Евгеньева в сборную свидетельствует о желании со стороны главного тренера более тесного знакомства с футболистами. Попадание Джикии в заявку абсолютно не удивило: он крайне опытный футболист. Хотя отсутствие у него игровой практики в последнее время и является сложным обстоятельством.

Наличие Кузяева в списке тоже весьма примечательно: он способен сыграть сразу на нескольких позициях и является универсальным игроком. Не исключаю, что Карпин хотел поддержать своим приглашением Алексея Миранчука, у которого довольно непростая ситуация в клубе.

На мой взгляд, Иван Сергеев очень хорошо ориентируется в штрафной соперника и умеет реализовывать моменты, что крайне ценно. Для меня все нападающие из списка — примерно на одном уровне», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России.

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