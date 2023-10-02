Колосков считает, что состав сборной России по футболу близок к оптимальному

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал на октябрьский учебно-тренировочный сбор лучших игроков на данный момент.

«В целом состав близок к тому, который и должен быть. Мы ничем не хуже Камеруна, я думаю, что у нас ребята все на ходу, играют в европейский футбол. Нет сомнений, что мы одолеем сборную Камеруна», — цитирует Колоскова ТАСС.

При этом, по его мнению, из «Спартака» заслуживали вызова Даниил Хлусевич и Роман Зобнин.

«Но он не сможет сыграть из-за травмы, видимо. Мне кажется, что Хлусевич один из лучших наших защитников. Ещё могли бы вызвать Романа Зобнина, он является опытным игроком, со своим стилем игры», — заключил Колосков.

Всего в список тренерского штаба на октябрьский сбор попали 29 футболистов. Из «Спартака» вызвали только защитника Георгия Джикию и нападающего Александра Соболева.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее Валерий Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России.