Головин: после игры с «Реймсом» отправлюсь в сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин сказал, что сможет принять участие в октябрьском сборе сборной России по футболу.

«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команда страны, этим всё сказано. После игры с «Реймсом» отправлюсь в сборную. Конечно, будет интересно сыграть товарищеские матчи, которые запланированы», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Он также выразил надежду на то, что болельщики поддержат национальную команду во время товарищеских матчей.

2 октября стал известен состав сборной России по футболу на октябрьский сбор. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА.