Головин: после игры с «Реймсом» отправлюсь в сборную России
- AFP
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«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команда страны, этим всё сказано. После игры с «Реймсом» отправлюсь в сборную. Конечно, будет интересно сыграть товарищеские матчи, которые запланированы», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».
Он также выразил надежду на то, что болельщики поддержат национальную команду во время товарищеских матчей.
2 октября стал известен состав сборной России по футболу на октябрьский сбор. Всего в списки тренерского штаба на октябрьские сборы попали 29 футболистов.
12 октября сборная России сыграет с Камеруном, а 16 октября встретится с Кенией.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА.