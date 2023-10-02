Камоцци: на место Абаскаля можно рассмотреть только две кандидатуры — Карпина и Ваноли
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«Думаю, Абаскаль скоро уйдёт. На его место можно рассмотреть только две кандидатуры — Карпина и Ваноли. Однако итальянец вряд ли вернётся в Россию, у него длительный контракт с «Венецией», а возвращение Карпина — самое правильное и подходящее решение, которое может принять руководство «Спартака», — цитирует Камоцци Sport24.
Красно-белые заинтересованы в назначении Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля, сообщает журналист Иван Карпов.
Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.
«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).
Ранее Абаскаль заявил, что московская команда не заслужила такого крупного поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.