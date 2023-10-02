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Камоцци: на место Абаскаля можно рассмотреть только две кандидатуры — Карпина и Ваноли

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказал, кто может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.
Камоцци: на место Абаскаля можно рассмотреть только две кандидатуры — Карпина и Ваноли
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Думаю, Абаскаль скоро уйдёт. На его место можно рассмотреть только две кандидатуры — Карпина и Ваноли. Однако итальянец вряд ли вернётся в Россию, у него длительный контракт с «Венецией», а возвращение Карпина — самое правильное и подходящее решение, которое может принять руководство «Спартака», — цитирует Камоцци Sport24.

Красно-белые заинтересованы в назначении Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля, сообщает журналист Иван Карпов. 

Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Абаскаль заявил, что московская команда не заслужила такого крупного поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

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