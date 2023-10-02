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Мостовой: против «Спартака» не боятся играть на своём поле

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о трёх поражениях красно-белых в гостевых матчах.
Мостовой: против «Спартака» не боятся играть на своём поле
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Полагаю, что это действительно может свидетельствовать о том, что против «Спартака» не боятся играть на своём поле. К тому же можно даже допустить, что, проходи матч с «Сочи» на «Фиште», результат встречи мог бы быть другим. Но тут я хочу подчеркнуть, что трагедии в этом нет: сейчас турнирная таблица РПЛ позволяет проиграть матч со счётом 0:4, а победа в следующей игре вернёт тебя в гонку», — заявил Мостовой RT.

Также экс-хавбек поделился мнением о большом количестве пропущенных «Спартаком» мячей.

«Не буду конкретизировать, но, как мне кажется, все хорошо понимают, с кого стоит спрашивать в данной ситуации. К сожалению, так сейчас происходит», — сказал он.

Ранее Мостовой поделился мнением о том, может ли матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА решить судьбу наставника красно-белых Гильермо Абаскаля. 

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