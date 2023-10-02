Захарян включён в заявку «Реал Сосьедад» на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом»
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- © Daisuke Nakashima/AFLO
Об этом сообщается в социальных сетях клуба.
Захарян по медицинским показаниям уже пропустил четыре игры подряд. 20-летний россиянин в сезоне-2023/24 принял участие в трёх матчах, но не отличился результативными действиями.
Встреча «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» состоится 3 октября. Начало — 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Захарян тренируется в общей группе перед матчем Лиги чемпионов с «Зальцбургом».