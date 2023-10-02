Президент ПКР Рожков назвал неприемлемыми требования подписания деклараций

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказал мнение, что для российских спортсменов неприемлемы требования подписания политических деклараций.

«Для нас однозначно — если будут требования подписания каких-то деклараций, условия, неприемлемые для нас, то выступать никто не будет. Никто не поедет. Я говорю про то, кто будет оформляться через ПКР», — цитирует Рожкова РИА Новости.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России в нейтральном статусе допустили к участию в международных соревнованиях и Паралимпиады в Париже.

Ранее президент ПКР Павел Рожков заявил, что организация намерена добиваться полного восстановления своих законных прав в МПК и прав российских спортсменов.