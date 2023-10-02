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Вяльбе рассказала о возможном шоу-турнире с биатлонистами

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе допустила возможный шоу-турнир с биатлонистами.
Вяльбе рассказала о возможном шоу-турнире с биатлонистами
  • РИА Новости

«В прошлом сезоне мы ничего нового не придумали, а делали всё то же самое, что и каждый год. Но, надеюсь, мы с биатлоном сможем сделать турнир для спортсменов, который будет выглядеть как шоу. Ничего нового в сезоне у нас не будет, кроме красивого завершения сезона в Кировске», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что лыжные гонки смотрят и по ТВ, и в интернете.

30 сентября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24. 

Ранее Легков назвал ожидаемым продление отстранения российских лыжников от турниров.

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