Легков назвал ожидаемым продление отстранения российских лыжников от турниров

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков назвал ожидаемым продление отстранения российских лыжников от выступлений на международных турнирах.

«Всё было ожидаемо, что нас не допустят. Думаю, наши тренеры к этому были готовы, и мы будем готовиться к нашим внутрироссийским соревнованиям и думать о приглашении других стран», — цитирует Легкова РИА Новости.

30 сентября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24.

Ранее Легков высказал мнение касательно дела фигуристки Камилы Валиевой в CAS.