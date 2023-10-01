Легков назвал ожидаемым продление отстранения российских лыжников от турниров
«Всё было ожидаемо, что нас не допустят. Думаю, наши тренеры к этому были готовы, и мы будем готовиться к нашим внутрироссийским соревнованиям и думать о приглашении других стран», — цитирует Легкова РИА Новости.
30 сентября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.
Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24.
Ранее Легков высказал мнение касательно дела фигуристки Камилы Валиевой в CAS.