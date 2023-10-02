«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» видео в стиле Mortal Kombat

Московское «Динамо» анонсировало матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со столичным «Спартаком» в стиле видеоигры Mortal Kombat.

«Подключаем джойстики 4 октября в 16:45», — говорится в Telegram-канале бело-голубых.

Встреча состоится в среду, 4 октября, и начнётся в 16:45 мск. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве.

После четырёх туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России бело-голубые набрали пять очков и занимают второе место в турнирной таблице группы D. Красно-белые с 12 баллами располагаются на первой строчке.

Ранее сообщалось, что дерби «Динамо» — «Спартак» в Кубке России обслужит бригада арбитра Владимира Москалёва.