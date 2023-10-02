Узнать больше

Ольховский: Кудерметова показала очень качественную игру на турнире WTA в Токио

Короткая ссылка
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Вероника Кудерметова продемонстрировала довольно впечатляющую игру на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

«Вероника - молодчина, она всю неделю показывала очень качественную, впечатляющую игру. Она обыгрывала очень сильных соперниц. Такие победы дорогого стоят, я думаю, Вероника получит уверенность после этого турнира», — цитирует Ольховского ТАСС.

Бывший теннисист также заявил, что ему будет очень интересно посмотреть, как Кудерметова проведет концовку сезона.

В финале турнира WTA в Токио россиянка победила американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:1. Для Кудерметовой это седьмой финал и вторая победа на турнире WTA в одиночном разряде в карьере. 26-летняя теннисистка является 19-й ракеткой мира. 

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Кудерметова показала высокий уровень мастерства на турнире в Токио.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить