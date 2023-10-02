Ольховский: Кудерметова показала очень качественную игру на турнире WTA в Токио

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Вероника Кудерметова продемонстрировала довольно впечатляющую игру на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

«Вероника - молодчина, она всю неделю показывала очень качественную, впечатляющую игру. Она обыгрывала очень сильных соперниц. Такие победы дорогого стоят, я думаю, Вероника получит уверенность после этого турнира», — цитирует Ольховского ТАСС.

Бывший теннисист также заявил, что ему будет очень интересно посмотреть, как Кудерметова проведет концовку сезона.

В финале турнира WTA в Токио россиянка победила американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 6:1. Для Кудерметовой это седьмой финал и вторая победа на турнире WTA в одиночном разряде в карьере. 26-летняя теннисистка является 19-й ракеткой мира.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что Кудерметова показала высокий уровень мастерства на турнире в Токио.











