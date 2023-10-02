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Титов заявил, что «Спартак» не заслужил разгрома от «Крыльев Советов»

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Шестикратный чемпион в составе московского «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые не должны были проигрывать самарским «Крыльям Советов» с таким крупным счётом в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

«Заслужил ли «Спартак» такого результата? Мне кажется, нет. Могли бы и забивать пораньше, ошибаться меньше, здесь ещё вопрос к лидерам. Когда в таких матчах нужны лидеры — я даже не буду называть фамилии, — они выпадают», — цитирует Титова РИА Новости.

Для экс-полузащитника «Спартака» стала шоком замена Квинси Промеса во втором тайме.

«А по матчу в целом Самара была сильнее и желала больше победы», — добавил Титов.

«Спартак» на выезде уступил «Крыльям» с разгромным счётом 0:4. Промес был заменён на 60-й минуте.

Красно-белые (16) располагаются на пятой строчке турнирной таблицы. Самарская команда (21 очко) занимает второе место.

Ранее Сергей Шавло заявил, что «Спартак» развалился после замены Промеса в матче с «Крыльями».

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