Титов заявил, что «Спартак» не заслужил разгрома от «Крыльев Советов»
«Заслужил ли «Спартак» такого результата? Мне кажется, нет. Могли бы и забивать пораньше, ошибаться меньше, здесь ещё вопрос к лидерам. Когда в таких матчах нужны лидеры — я даже не буду называть фамилии, — они выпадают», — цитирует Титова РИА Новости.
Для экс-полузащитника «Спартака» стала шоком замена Квинси Промеса во втором тайме.
«А по матчу в целом Самара была сильнее и желала больше победы», — добавил Титов.
«Спартак» на выезде уступил «Крыльям» с разгромным счётом 0:4. Промес был заменён на 60-й минуте.
Красно-белые (16) располагаются на пятой строчке турнирной таблицы. Самарская команда (21 очко) занимает второе место.
Ранее Сергей Шавло заявил, что «Спартак» развалился после замены Промеса в матче с «Крыльями».