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Шавло: «Спартак» развалился после замены Промеса в матче с «Крыльями»

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло считает, что главному тренеру Гильермо Абаскалю не стоило менять полузащитника Квинси Промеса в матче десятого тура с самарскими «Крыльями Советов».

«Спартак» развалился после замены Промеса. Он стержень команды, может завести партнёров, потребовать от них. Других лидеров у «Спартака» просто нет, которые могут цыкнуть, заставить», — цитирует Шавло «Матч ТВ».

Бывший полузащитник «Спартака» подчеркнул, что футболисты должны понимать, что за красно-белыми стоит огромная армия болельщиков.

«И такие игры вызывают негативные мнения у болельщиков. Не знаю, с ЦСКА соберётся ли народ. После такой игры», — сказал Шавло.

«Спартак» на выезде уступил «Крыльям» с разгромным счётом 0:4. Квинси Промес был заменён на 60-й минуте.

Красно-белые (16) располагаются на пятой строчке турнирной таблицы. Самарская команда (21 очко) занимает второе место.

Ранее Валерий Кечинов назвал нервным поведение главного тренера «Спартака» Абаскаля.

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