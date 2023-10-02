Узнать больше

Абаскаль — об отсутствии Соболева в дерби с ЦСКА: у нас есть много хороших футболистов

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что найдёт достойную замену Александру Соболеву, который пропустит московское дерби в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Мы будем готовиться к этому матчу, будем рассчитывать на тех, кто имеется в нашем распоряжении. У нас есть много хороших футболистов, кто сможет сыграть и на кого мы можем рассчитывать», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Соболев получил четвёртую жёлтую карточку в матче десятого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (0:4). 26-летний форвард из-за дисквалификации не сможет принять участие в матче с ЦСКА.

Столичное дерби пройдёт на домашнем стадионе красно-белых в Тушине 8 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее Георгий Джикия назвал дисквалификацию Соболева на дерби с ЦСКА потерей для команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить