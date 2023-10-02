Великая надеется выступить на Олимпийских играх в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что намерена принять участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я действующая спортсменка, до следующего года точно, я такой оптимист и в глубине души в участие в Олимпиаде верю», — цитирует Великую ТАСС.

При этом она подчеркнула, что в фехтовальном мире и других видах спорта идёт дискриминация по национальному признаку.

«Хотя наша федерация могла бы выступить примером для всех стран и пригласить Россию участвовать с флагом и гимном, но, к сожалению, этого не произошло», — добавила она.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде 2024 года. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее Михаил Мамиашвили призвал разрешить россиянам поехать на Олимпиаду на условиях МОК.





