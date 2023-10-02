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«Атлетико» победил «Кадис» в матче Примеры, отыграв гандикап в два мяча

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«Атлетико» на своём поле одержал волевую победу над «Кадисом» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 3:2 в пользу мадридского клуба.

В составе победителей отличились Анхель Корреа (32-я, 67-я минуты), Науэль Молина (46-я). У проигравших мячи забили Лукас Пирес (12-я), Рохер Марти (27-я).

«Атлетико» (16 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кадис» (девять) — 12-е. Лидирует в чемпионате «Реал» (18).

В параллельном матче «Бетис» на своём поле обыграл «Валенсию» (3:0).

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна обыграл «Атлетик» в баскском дерби.




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