Карпов: форвард «Крыльев Советов» Салтыков зимой перейдёт в «Локомотив»
Сумма трансфера игрока составит 40 млн рублей, сообщает журналист Иван Карпов.
Отмечается, что Салтыков подпишет контракт до 2027 года, вторую часть сезона-2023/24 он проведёт в «Крыльях» на правах аренды.
19-летний футболист перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренду в петербургскую «Звезду» и «Акрон».
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