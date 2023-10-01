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Карпов: форвард «Крыльев Советов» Салтыков зимой перейдёт в «Локомотив»

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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков согласовал личный контракт с «Локомотивом» и перейдёт в московский клуб в зимнее трансферное окно.

Сумма трансфера игрока составит 40 млн рублей, сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что Салтыков подпишет контракт до 2027 года, вторую часть сезона-2023/24 он проведёт в «Крыльях» на правах аренды.

19-летний футболист перешёл в «Крылья Советов» из «Чертаново» в 2022 году. Из самарской команды футболист уходил в аренду в петербургскую «Звезду» и «Акрон».

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался об игровом времени своего подопечного.

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