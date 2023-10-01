Представитель Ренана: никто в нашем агентстве не хочет видеть Роберта в резерве «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался об игровом времени своего подопечного.

«Я не участвую в выборе состава команды с тренером «Зенита». Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве. У него нет травм, и ничего его не беспокоит», – приводит слова Гарсии Metaratings.

Ренан в текущем сезоне провёл шесть матчей за клуб во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €9 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко выразил уверенность, что петербургской команде прежде всего необходимо улучшить игру в обороне.