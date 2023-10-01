Пятикратная олимпийская чемпионка Ищенко вошла в Международный зал славы плавания
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Официальная церемония прошла в Форт-Лодердейле (США), сообщает пресс-служба ISHOF.
Помимо 37-летней россиянки, в зал славы были включены ещё 12 спортсменов, в числе которых 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс (США) и пятикратная олимпийская чемпионка по прыжкам в воду У Минься (Китай).
Ищенко, помимо золотых медалей олимпиады, также является 19-кратной чемпионкой мира и 12-кратной чемпионкой Европы.
Ранее семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина намекнула, что может продолжить спортивную карьеру.