Ромашина — о возобновлении карьеры: порох ещё есть

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина намекнула, что может продолжить спортивную карьеру.

«В какой-то степени я скучаю по спорту. При этом я понимаю, что у меня по-прежнему есть порох, он никуда не делся, но в то же время я адекватно отдаю себе отчёт, что я уже не девочка», — сказала Ромашина на Восточном экономическом форуме.

6 февраля Ромашина объявила о завершении карьеры.

Спортсменка завоевала золотые медали на Играх в Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2020). Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Ранее Ромашина высказалась о совместных тренировках фигуристок Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.