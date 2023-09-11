Узнать больше

Ромашина — о возобновлении карьеры: порох ещё есть

Короткая ссылка
Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина намекнула, что может продолжить спортивную карьеру.
Ромашина — о возобновлении карьеры: порох ещё есть
  • РИА Новости

«В какой-то степени я скучаю по спорту. При этом я понимаю, что у меня по-прежнему есть порох, он никуда не делся, но в то же время я адекватно отдаю себе отчёт, что я уже не девочка», — сказала Ромашина на Восточном экономическом форуме.

6 февраля Ромашина объявила о завершении карьеры.

Спортсменка завоевала золотые медали на Играх в Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2020). Она также является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы. Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

Ранее Ромашина высказалась о совместных тренировках фигуристок Габриэлы Пападакис и Мэдисон Хаббелл.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить