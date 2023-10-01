Каливод: российским теннисисткам вполне по зубам и первые ракетки мира

Заслуженный тренер России Александр Каливод заявил, что российские теннисистки сейчас показывают уровень игры высокого класса.

«Кудерметова обыграла теннисистку из первой десятки. Это говорит о том, что нашим девчонкам вполне по зубам и первые ракетки мира. Вера Звонарёва в паре с Лаурой Зигемунд тоже недавно одержали победу в финале теннисного турнира в Нинбо. И в Азии, и на других соревнованиях наши спортсмены встречаются друг с другом, что показывает наличие у нас игроков высокого класса, которые сейчас радуют своими результатами», — заявил RT Каливод.

Ранее Каливод оценил победу Кудерметовой на турнире WTA в Токио.