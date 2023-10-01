Узнать больше

Каливод: российским теннисисткам вполне по зубам и первые ракетки мира

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Александр Каливод заявил, что российские теннисистки сейчас показывают уровень игры высокого класса.
Каливод: российским теннисисткам вполне по зубам и первые ракетки мира
  • Gettyimages.ru

«Кудерметова обыграла теннисистку из первой десятки. Это говорит о том, что нашим девчонкам вполне по зубам и первые ракетки мира. Вера Звонарёва в паре с Лаурой Зигемунд тоже недавно одержали победу в финале теннисного турнира в Нинбо. И в Азии, и на других соревнованиях наши спортсмены встречаются друг с другом, что показывает наличие у нас игроков высокого класса, которые сейчас радуют своими результатами», — заявил RT Каливод.

Ранее Каливод оценил победу Кудерметовой на турнире WTA в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить