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Каливод: изменения в тренировочном процессе Кудерметовой дали результат

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Заслуженный тренер России Александр Каливод оценил победу Вероники Кудерметовой на турнире WTA в Токио.
Каливод: изменения в тренировочном процессе Кудерметовой дали результат
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«Мы никогда не узнаем, что именно помогло Веронике прервать неудачную серию игр на предыдущих турнирах. Чтобы говорить об изменениях в тренировочном процессе, надо смотреть на него со стороны, изменилось ли что-то в настрое на игру — тоже непонятно. Но что ни неделя, то кто-нибудь из российских теннисистов одерживает очередную весомую победу. Сегодня нас порадовала Кудерметова, тем более в течение всего сезона она достаточно нестабильно выступала и никак не могла перешагнуть свой уровень», — заявил Каливод RT.

Он также отметил, что россиянка одержала первую победу после травмы, а восстановление и набор спортивной формы у каждого происходит индивидуально.

«По итогу мы видим, что это не был период, когда теннисистка отдыхала, — такой хороший результат получился. Возможно, действительно, изменения в тренировочном процессе и выстроенная схема выступления дали положительный итог. Вероника значительно набрала форму, и достижения на турнире в Токио для неё весомый результат», — добавил Каливод.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил работу Кудерметовой с тренером Дмитрием Турсуновым.

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