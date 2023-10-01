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Мостовой: надо спросить у руководства, почему «Спартак» играет нестабильно

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что руководству московского клуба следует задать вопрос о нестабильности команды.
Мостовой: надо спросить у руководства, почему «Спартак» играет нестабильно
  • РИА Новости

«Ужасно, просто ужасно то, что я сегодня увидел. На поле была только одна команда, а вторые просто передавали друг другу мяч. Надо задать вопрос руководству «Спартака», Абаскалю, почему присутствует такая нестабильность», — цитирует Мостового РИА Новости. 

Матч десятого тура в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершился со счётом 4:0.

В составе «Крыльев Советов» отличились Юрий Горшков (седьмая, 26-я минуты), Бенхамин Гарре (78-я) и Владислав Шитов (90-я).

«Крылья» (21 очко) занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (16) располагается на шестой строчке.

Ранее нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о победе над «Спартаком». 

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