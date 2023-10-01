Абаскаль не считает, что матч с «Крыльями» стал худшим для «Спартака» под его руководством

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что красно-белые потерпели поражение от самарских «Крыльев Советов» из-за грубых ошибок в обороне.

«Если говорить по счёту, то однозначно — да. Если говорить по игре, то моменты были. Соперник нас наказал, реализовав все свои моменты. Но сейчас не время говорить», — ответил Абаскаль на вопрос корреспондента «Матч ТВ», можно ли сегодняшний матч назвать худшим под его руководством.

«Спартак» на выезде в матче десятого тура РПЛ уступил «Крыльям» с разгромным счётом 0:4. Мячи забили Юрий Горшков (7-я, 26-я минуты), Бенхамин Гарре (78-я) и Владислав Шитов (90-я).

«Крылья Советов» (21 очко) занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (16) располагается на пятой строчке.

Ранее нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о победе над «Спартаком» в матче десятого тура чемпионата России.