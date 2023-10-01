«Ак Барс» разгромил «Амур» в матче КХЛ
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Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Семёнов (вторая, 58-я минуты), Илья Сафонов (пятая, 25-я), Дмитрий Кагарлицкий (19-я). У проигравших отличился Станислав Бочаров (20-я).
«Ак Барс» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (11) располагается на девятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Авангард» в овертайме обыграл «Куньлунь» и прервал серию из четырёх поражений подряд в КХЛ.