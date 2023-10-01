«Ак Барс» разгромил «Амур» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» на своём льду нанёс разгромное поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Семёнов (вторая, 58-я минуты), Илья Сафонов (пятая, 25-я), Дмитрий Кагарлицкий (19-я). У проигравших отличился Станислав Бочаров (20-я).

«Ак Барс» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» (11) располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Авангард» в овертайме обыграл «Куньлунь» и прервал серию из четырёх поражений подряд в КХЛ.