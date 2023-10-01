«Авангард» в овертайме обыграл «Куньлунь» и прервал серию из четырёх поражений подряд в КХЛ
Игра в Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» завершилась со счётом 4:3.
В составе победителей шайбы забросили Валентин Пьянов, Семён Чистяков, Рид Буше и Райан Спунер. У проигравших отличились Райан Спроул, Девин Броссо, Люк Локхарт.
«Авангард» (11 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь» (12) располагается на седьмой строчке в Западном дивизионе.
Ранее «Локомотив» одержал третью победу подряд, разгромив «Северсталь» в матче КХЛ.