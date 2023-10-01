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Селюк считает, что «Зенит» совершил ошибку, когда приобрёл футболиста Эраковича

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Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что приобретение Страхини Эраковича было ошибкой для петербургского «Зенита».
Селюк считает, что «Зенит» совершил ошибку, когда приобрёл футболиста Эраковича
  • Gettyimages.ru

«Эракович — это ошибка. Он не стоит таких денег. Я вообще бы, честно говоря, не обращал бы внимания на югославов. Потому что, если у них есть более-менее мало-мальски приличный клуб в Европе», — цитирует Селюка РИА Новости. 

«Зенит» 23 июля объявил о переходе Эраковича. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. В текущем сезоне Российской премьер-лиги футболист провёл за команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался об игровом времени своего подопечного.

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