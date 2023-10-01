Агент Дивеева предположил, что игрок сможет вернуться в общую группу ЦСКА на зимних сборах
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«Восстановление продолжается по индивидуальному плану. Для общей группы пока рано. Игорь нормально это переживает, понимает необходимость процесса. Скорее всего, в общей группе. Есть общее решение, что восстановление форсировать не надо», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».
Дивеев в сезоне-2022/23 забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
Врач московского ЦСКА Сергей Измайлов сообщил, что защитник пропустит оставшиеся матчи красно-синих в 2023 году.
Ранее полузащитник столичного ЦСКА Милан Гайич оценил необходимость усилений после травм среди футболистов клуба.