Агент Дивеева предположил, что игрок сможет вернуться в общую группу ЦСКА на зимних сборах

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, как проходит восстановление его подопечного.

«Восстановление продолжается по индивидуальному плану. Для общей группы пока рано. Игорь нормально это переживает, понимает необходимость процесса. Скорее всего, в общей группе. Есть общее решение, что восстановление форсировать не надо», — цитирует Ерёмина «Спорт-Экспресс».

Дивеев в сезоне-2022/23 забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Врач московского ЦСКА Сергей Измайлов сообщил, что защитник пропустит оставшиеся матчи красно-синих в 2023 году.

Ранее полузащитник столичного ЦСКА Милан Гайич оценил необходимость усилений после травм среди футболистов клуба.