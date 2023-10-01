Бывшие звёзды АПЛ Нани и Балотелли записали видео в поддержку «Электрона»

Футболисты турецкого «Адана Демирспор» Нани и Марио Балотелли записали видео в поддержку клуба российской Второй лиги «Электрон».

«Электрон», живи!» — произносят Нани и Балотелли на видео, опубликованном в Telegram-канале команды из Великого Новгорода.

Спортивный директор «Электрона» Сергей Миронов сообщил, что клуб находится в тяжёлой финансовой ситуации и ищет спонсоров.

36-летний Нани выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) за «Манчестер Юнайтед», за который провёл с 2007 по 2015 год 147 матчей и забил 26 мячей. Балотелли выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2013 год, провёл 54 матча и оформил 20 голов.

Ранее Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что его подопечный мог перейти в «Болонью».