Узнать больше

Бывшие звёзды АПЛ Нани и Балотелли записали видео в поддержку «Электрона»

Короткая ссылка
Футболисты турецкого «Адана Демирспор» Нани и Марио Балотелли записали видео в поддержку клуба российской Второй лиги «Электрон».
Бывшие звёзды АПЛ Нани и Балотелли записали видео в поддержку «Электрона»
  • Gettyimages.ru

«Электрон», живи!» — произносят Нани и Балотелли на видео, опубликованном в Telegram-канале команды из Великого Новгорода.

Спортивный директор «Электрона» Сергей Миронов сообщил, что клуб находится в тяжёлой финансовой ситуации и ищет спонсоров.

36-летний Нани выступал в Английской премьер-лиге (АПЛ) за «Манчестер Юнайтед», за который провёл с 2007 по 2015 год 147 матчей и забил 26 мячей. Балотелли выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2013 год, провёл 54 матча и оформил 20 голов. 

Ранее Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что его подопечный мог перейти в «Болонью».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить