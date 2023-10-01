Агент Джикии: никакие переговоры с другими клубами не ведём

Вадим Шпинёв, агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, высказался о игровом времени своего клиента.

«Георгий спокойно готовится, работает. Никаких проблем. Неприятно, что не играет, да. Но это достойный человек, всё будет хорошо. Сейчас мы никакие переговоры с другими клубами не ведём», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Джикия не принял участия в двух последних матчах РПЛ. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах, но не отметился результативными действиями.

В центре обороны сейчас играют Срджан Бабич и Алексис Дуарте. Серб в четырёх матчах забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вынуждает Джикию пойти на понижение зарплаты.