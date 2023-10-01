Голдобин признан лучшим нападающим КХЛ в сентябре
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Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Николай Голдобин из «Спартака» стал лучшим нападающим сентября. За 13 матчей он смог набрать 17 (9+8) очков.
Лучшим вратарём признали Владислава Подъяпольского из «Лады», выигравшего шесть матчей из 11.
Давид Скленичка был признан лучшим защитником. Хоккеист «Барыса» набрал 14 очков (1+13) за десять матчей.
Лучшим новичком месяца стал защитник «Торпедо» Антон Силаев. На его счету шесть (1+5) очков в 12 играх.
Ранее минское «Динамо» обменяло в «Трактор» обладателя Кубка Стэнли.