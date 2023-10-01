Минское «Динамо» обменяло в «Трактор» обладателя Кубка Стэнли
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Также в результате обмена в команду из Минска перешёл Роберт Хэмилтон.
Боуи стал игроком «Динамо» перед началом сезона‑2023/24. Он принял участие в восьми играх и набрал два (0 + 2) очка.
Хэмилтон играет за «Трактор» с осени 2022 года. За это время он сыграл в 41 матче в КХЛ. Суммарно он набрал 19 (3 + 16) очков.
Ранее сообщалось, что «Спартак» в овертайме уступил «Трактору» в матче КХЛ.