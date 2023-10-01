Минское «Динамо» обменяло в «Трактор» обладателя Кубка Стэнли

«Трактор» объявил о переходе защитника Мэдисона Боуи из минского «Динамо» в результате обмена.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также в результате обмена в команду из Минска перешёл Роберт Хэмилтон.

Боуи стал игроком «Динамо» перед началом сезона‑2023/24. Он принял участие в восьми играх и набрал два (0 + 2) очка.

Хэмилтон играет за «Трактор» с осени 2022 года. За это время он сыграл в 41 матче в КХЛ. Суммарно он набрал 19 (3 + 16) очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в овертайме уступил «Трактору» в матче КХЛ.