Морозова: главное, что в Токио Кудерметова смогла преодолеть свои душевные проблемы

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года в парном разряде Ольга Морозова прокомментировала победу российской теннисистки Вероники Кудерметовой на турнире в Токио.

«Сейчас Кудерметова выиграла большой турнир. Главное, что Вероника смогла преодолеть свои душевные и физические проблемы и стала играть на таком уровне, который мы от неё ждём», — цитирует Морозову «Матч ТВ».

В финале россиянка победила Джессику Пегулу из США со счётом 7:5, 6:1. Игра продолжалась 1 час 25 минут.

Для Кудерметовой это седьмой финал и вторая победа на турнире WTA в одиночном разряде в карьере.

Ранее сообщалось, как Кудерметова прокомментировала победу на турнире WTA в Токио.