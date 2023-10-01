Валуев — о поражении Гассиева: нельзя говорить о предвзятости судейства

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказал мнение касательно поражения российского боксёра Мурата Гассиева в поединке со шведом Отто Валлином.

«Максимум можно было присудить ничью. А бой был интересным и честным. Тут нельзя говорить о предвзятости судейства, всё было корректно. Очень близкий бой, но по счёту Гассиев проиграл», — цитирует Валуева Sport24.

Россиянин проиграл шведу раздельным решением судей и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

На счету Гассиева 30 побед (23 — нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее в Федерации бокса России выразили разочарование качеством боя Гассиева.