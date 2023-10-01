Узнать больше

Валуев — о поражении Гассиева: нельзя говорить о предвзятости судейства

Короткая ссылка
Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказал мнение касательно поражения российского боксёра Мурата Гассиева в поединке со шведом Отто Валлином.
Валуев — о поражении Гассиева: нельзя говорить о предвзятости судейства
  • РИА Новости

«Максимум можно было присудить ничью. А бой был интересным и честным. Тут нельзя говорить о предвзятости судейства, всё было корректно. Очень близкий бой, но по счёту Гассиев проиграл», — цитирует Валуева Sport24.

Россиянин проиграл шведу раздельным решением судей и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

На счету Гассиева 30 побед (23 — нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее в Федерации бокса России выразили разочарование качеством боя Гассиева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить