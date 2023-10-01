Узнать больше

Давила — о дебютном голе за ЦСКА: повезло, что мяч по нужной траектории залетел

Короткая ссылка
Нападающий ЦСКА Виктор Давила высказался о победе над «Балтикой» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Давила — о дебютном голе за ЦСКА: повезло, что мяч по нужной траектории залетел
  • Gettyimages.ru

«Очень жёсткий был матч. Мой гол? Легко кажется с трибуны, в моменте это очень сложно, надо за долю секунды принять правильное решение. Так и получилось, мне повезло, что мяч по нужной траектории залетел в ворота», — приводит слова Давилы пресс-служба клуба.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. Давила забил победный гол на 18-й минуте.

ЦСКА (16 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Иван Обляков признался, что команда испытывала небольшое давление перед матчем с «Балтикой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить