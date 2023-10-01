Давила — о дебютном голе за ЦСКА: повезло, что мяч по нужной траектории залетел
- Gettyimages.ru
«Очень жёсткий был матч. Мой гол? Легко кажется с трибуны, в моменте это очень сложно, надо за долю секунды принять правильное решение. Так и получилось, мне повезло, что мяч по нужной траектории залетел в ворота», — приводит слова Давилы пресс-служба клуба.
Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. Давила забил победный гол на 18-й минуте.
ЦСКА (16 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее Иван Обляков признался, что команда испытывала небольшое давление перед матчем с «Балтикой».