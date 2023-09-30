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Обляков — о победе над «Балтикой»: было тяжело играть в некоторых моментах

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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признался, что команда испытывала небольшое давление перед матчем десятого тура чемпионата России по футболу с калининградской «Балтикой».
Обляков — о победе над «Балтикой»: было тяжело играть в некоторых моментах
  • РИА Новости

«Было очень тяжело играть в некоторых моментах. Думаю, помешало то, что давно не побеждали. Немного нервничали. После забитого гола уже результат довлел. Боевитый матч получился», — цитирует Облякова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что любой футболист готов принести пользу армейской команде и сыграть на любой позиции.

«Да, у нас есть травмированные, но есть обойма. У всех команд такие проблемы», — добавил Обляков.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. Победный мяч забил Виктор Давила (18-я минута). Обляков провёл на поле 89 минут и был признан лучшим игроком матча.

ЦСКА (16 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» (семь) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич взял вину на себя за поражение от ЦСКА в матче РПЛ.

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