Обляков — о победе над «Балтикой»: было тяжело играть в некоторых моментах
- РИА Новости
«Было очень тяжело играть в некоторых моментах. Думаю, помешало то, что давно не побеждали. Немного нервничали. После забитого гола уже результат довлел. Боевитый матч получился», — цитирует Облякова «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что любой футболист готов принести пользу армейской команде и сыграть на любой позиции.
«Да, у нас есть травмированные, но есть обойма. У всех команд такие проблемы», — добавил Обляков.
Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. Победный мяч забил Виктор Давила (18-я минута). Обляков провёл на поле 89 минут и был признан лучшим игроком матча.
ЦСКА (16 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» (семь) располагается на 14-й строчке.
Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич взял вину на себя за поражение от ЦСКА в матче РПЛ.