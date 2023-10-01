Агент Мантуана: Густаво способен потащить «Зенит» за собой

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, рассказал, что его клиент может стать лидером петербургского клуба.

«Я думаю, что Мантуан способен сейчас проявлять лидерские качества и потащить «Зенит» за собой», — цитирует Гарсию Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 бразильский хавбек провёл за «Зенит» 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в €3 млн.

Ранее бывший футболист «Зенита» Мигель Данни прокомментировал поражение петербургской команды от «Оренбурга» в десятом туре чемпионата России.