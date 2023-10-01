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Агент Мантуана: Густаво способен потащить «Зенит» за собой

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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, рассказал, что его клиент может стать лидером петербургского клуба.
Агент Мантуана: Густаво способен потащить «Зенит» за собой
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что Мантуан способен сейчас проявлять лидерские качества и потащить «Зенит» за собой», — цитирует Гарсию Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 бразильский хавбек провёл за «Зенит» 13 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в €3 млн.

Ранее бывший футболист «Зенита» Мигель Данни прокомментировал поражение петербургской команды от «Оренбурга» в десятом туре чемпионата России.

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