Цзю считает, что Гассиев выиграл у Валлина

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю высказался о поражении российского боксёра Мурата Гассиева в поединке со шведом Отто Валлином.

«Я не считаю, что это поражение. Бой вы видели сами. Я считаю, что Мурат выиграл. Бой был очень равным. Мурат ещё молодой, конечно, ему стоит продолжать выступать в тяжёлом весе, — цитирует Цзю «Матч ТВ».

Россиянин проиграл шведу раздельным решением судей и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Intercontinental в тяжёлой весовой категории.

На счету Гассиева 30 побед (23 — нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее Валлин заявил, что не видит смысла в реванше с Гассиевым.