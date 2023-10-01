Гендиректор «Балтики» заявил, что клуб обсудит с ЦСКА будущее Бистровича в конце сезона

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, когда клуб планирует обсудить с ЦСКА будущее полузащитника Кристияна Бистровича.

«Что касается продления аренды или выкупа контракта Бистровича, этот вопрос мы будем поднимать ближе к концу сезона. Сейчас пока рано об этом говорить. В целом вы видите, что он вписался в команду и достаточно ярко себя проявляет», — приводит слова Волженкина РИА Новости.

Бистрович перешёл в «Балтику» 14 сентября на правах аренды до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Хорватский полузащитник выступает за ЦСКА с января 2018 года. На его счету восемь голов в 96 матчах за армейцев.

В сезоне-2022/23 хавбек выступал на правах аренды за «Лечче» и «Фортуну».

Ранее Бистрович высказался о своём дебютном матче с «Ростовом» в восьмом туре РПЛ.